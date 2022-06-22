Mardin'de müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

22.06.2022 18:57
Mardin'de müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cinayet ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cinayet ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari H.Ö'nün bir adreste saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Adresinden kaçan hükümlü, kovalamaca sonucu Bahçelievler Mahallesi'nde üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Cinayet ile çeşitli suçlardan aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan H.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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