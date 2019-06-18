Son Dakika Haberleri: Mardin'de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Mardin'de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

2 saat önce

Mardin'de, dün mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin'de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mardin'de, dün mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin merkez Fuat Yağcı Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Ağırakça, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, AK Parti Mardin il ve Artuklu teşkilatı yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazı sonrası Fuat Yağcı Camii avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına kadınlar da saf tuttu. Bazı kadınların, namazlarını gözyaşları içinde kıldığı görüldü.

Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dualar edildi, İslam dünyasına yapılan saldılar kınandı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
Kalp Krizi, Muhammed Mursi, Mardin, Güncel
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