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Mardin'de 'Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesi' hayata geçti

18 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Derneği, İŞKUR tarafından kabul edilen Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesi kapsamında alınacak engelli kursiyerlere belirli miktar ücret verileceği kaydedildi.

Mardin'de 'Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesi' hayata geçti, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Derneği, İŞKUR tarafından kabul edilen Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesi kapsamında alınacak engelli kursiyerlere belirli miktar ücret verileceği kaydedildi.

Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Derneği, Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesini hayata geçirdi. İŞKUR tarafından kabul edilen projeyi seçilen engelli kursiyerlere belirli bir miktar ücret verileceği belirtildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Derneği Başkanı Mehmet Yusuf Taşkın, Mardin İŞKUR tarafından 2019 yılında desteklenen bedensel engelli bireylere yönelik projeleri kapsamında muhasebe yardımcılığı kursunun verileceğini söyledi. Taşkın, "Başvuru yapmak isteyen kişiler en geç pazartesi gününe kadar Kızıltepe veya Mardin İŞKUR'a başvuru yapmaları gerekiyor. Kursumuz ücretsiz olup, kurs programına seçilecek kişilere İŞKUR tarafından zaruri giderler kalemleri adı altında banka hesaplarına ödeme yapılacaktır. Kurs sonunda Halk Eğitim ve İŞKUR onaylı sertifikalar dağıtılacaktır. Kursa katılacakların en az ilkokul mezunu olmak ve yüzde 40 bedensel engelli raporuna sahip olması gerekmektedir" dedi.

Kurs sonunda Halk Eğitim ve İŞKUR onaylı sertifikaların kursiyerlere verileceği ifade edildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:13 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Mardin, İŞKUR, Güncel
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