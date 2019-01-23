Mardin'de Mühimmat Ele Geçirildi

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

"Bir Askerle Birlikteyim" Sözü, 3 Çocuk Annesi Kadının Sonu Oldu

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var