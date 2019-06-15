Son Dakika Haberleri: Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
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Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı

18 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde 31 Mart seçimlerinden bu yana süren muhtarlık kavgasında kan döküldü.

Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde 31 Mart seçimlerinden bu yana süren muhtarlık kavgasında kan döküldü. Akşam saatlerinde yaşanan taşlı sopalı bıçaklı kavgada 22 kişi hastanelik oldu.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde yerel seçimlerde muhtarlık yüzünden aralarında husumet bulunan aileler arasında tartışma yaşandı. Taşlı sopalı kavgaya dönüşen tartışmada 22 kişi yaralandı. Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edilen yaralılar tedavi altına alırken Jandarma mahallede güvenlik önemlerini artırarak geniş çaplı soruşma başlattı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Çatak, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa
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