Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde 31 Mart seçimlerinden bu yana süren muhtarlık kavgasında kan döküldü.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
'in Artuklu
ilçesine bağlı Çatak
Mahallesinde 31 Mart seçimlerinden bu yana süren muhtarlık kavgasında kan döküldü. Akşam saatlerinde yaşanan taşlı sopalı bıçaklı kavgada 22 kişi hastanelik oldu.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde yerel seçimlerde muhtarlık yüzünden aralarında husumet bulunan aileler arasında tartışma yaşandı. Taşlı sopalı kavgaya dönüşen tartışmada 22 kişi yaralandı. Kızıltepe
ve Mardin Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edilen yaralılar tedavi altına alırken Jandarma
mahallede güvenlik önemlerini artırarak geniş çaplı soruşma başlattı. - MARDİN
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