Son Dakika Haberleri: Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı

8 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde 31 Mart seçimlerinden bu yana süren muhtarlık kavgasında kan döküldü.

Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde 31 Mart seçimlerinden bu yana süren muhtarlık kavgasında kan döküldü. Akşam saatlerinde yaşanan taşlı sopalı bıçaklı kavgada 22 kişi hastanelik oldu. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde yerel seçimlerde muhtarlık yüzünden aralarında husumet bulunan aileler arasında tartışma yaşandı. Taşlı sopalı kavgaya dönüşen tartışmada 22 kişi yaralandı. Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edilen yaralılar tedavi altına alırken Jandarma mahallede güvenlik önemlerini artırarak geniş çaplı soruşma başlattı.
(Beril Solmuşgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Çatak, Artuklu, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İşte son anket sonucu İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 23:59:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]