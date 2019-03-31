Son Dakika Haberleri: Mardin'de Muhtarlık Kavgası: 3 Yaralı

Mardin'de Muhtarlık Kavgası: 3 Yaralı

23 dakika önce

MARDİN merkez Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mardin'de Muhtarlık Kavgası: 3 Yaralı, System.String[]
MARDİN merkez Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mardin'de 484 bin 284 seçmen bu sabah saatlerinde oy vermek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlarken Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında taşlı ve sopalı kavga yaşandı. Dara mahallesinde muhtar adayları İbrahim Bilgiç ile İsmail Bilem'in taraftarı arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılara çağrılan sağlık görevlilerince müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri de köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuda Oy Verme İşlemi Resmen Başladı! Saat 16'ya kadar Oy Kullanılacak 1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Muhtarlık Kavgası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]