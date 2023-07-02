Mardin'de nadir görülen yamyam tombul çekirge tehlike altında - Son Dakika
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Mardin'de nadir görülen yamyam tombul çekirge tehlike altında

02.07.2023 13:41

Yumurtasını daha kaliteli hale getirmek için erkeğini yemeleri ile bilinen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yamyam çekirge, Midyat'ta görüntülendi. Kanatsız oldukları için geniş alanlara yayılamayan bu çekirgelerin doğaya da zararı yok.

Doğada nadir bulunan ve 'tombul çekirge' ya da 'yamyam tombul çekirge' olarak adlandırılan çekirge, Mardin'in Midyat ilçesinde görüntülendi. Otla beslenmesinin yanı sıra yumurtasını daha kaliteli hale getirmek için erkeğini yemeleri ile bilinen yamyam tombul çekirgeler, 2020 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin sınırları içinde yer alan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'da kayıtlara girmişti. Nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listeye alınması için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) başvurusu yapılan yamyam tombul çekirge, kanatsız olduğu için geniş bir alana yayılamıyor.

Soyu tükenmekte olan 'Erkeğini yiyen' yamyam çekirge Mardin'de görüntülendi

"TÜRKİYE'DE 700'ÜN ÜZERİNDE ÇEKİRGE VAR"

Türkiye'de 700'ün üzerinde çekirge türü bulunduğunu kaydeden Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Battal Çıplak, yamyam tombul çekirgelere ilişkin, "Türkiye'de bulunan çekirgelerin birçoğu gibi yamyamlık yapar ve kendi türünü yer. Aslında o yamyamların çoğu otla beslenir ama az sayıda tür avcıdır. Yamyam çekirgeler, iyi çekirgelerdir. Şöyle ki; diğer zararlı böcekleri tüketir ve avlarlar. Bu da zararlı böceklerin tükenmesi ve kontrolü açısından iyidir" dedi.

Soyu tükenmekte olan 'Erkeğini yiyen' yamyam çekirge Mardin'de görüntülendi

"YAYILIŞLARI LOKAL, DOĞAYA ZARARLARI YOK"

Türkiye'nin en doğusundan batısına yamyam çekirge olarak bilinen türün yayılım gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Çıplak, "Bu çekirge türünün 8 türü var. Daha önce 3 tür olarak veriliyordu ama zamanla tür sayısı artırıldı. Bazı bölgesel popülasyonlar ayrı tür olarak tanımlandı. Bunlar birbirine çok benzer ve halk ayırt edemez. Yaşam alanları daha çok 1000 metre ve üzeridir. Antalya civarında ise Isparta, Burdur ve Ege civarındaki yükseltilerde, İç Anadolu'daki yükseltilerde, Doğu ve Güneydoğu'daki yükseltilerde bulunurlar. Yayılışları lokal ve doğaya zararları yoktur" diye konuştu.

Soyu tükenmekte olan 'Erkeğini yiyen' yamyam çekirge Mardin'de görüntülendi

"BİRÇOĞUNUN SOYU TEHLİKE ALTINDA"

Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise türün endemik bir çekirge türü olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Satar, "Halk dilinde yamyam ya da tombul çekirge olarak bilinir. Ülkemizin birçok yerinde farklı türlerini görebiliyoruz. İnsanlara herhangi bir zararı yok. Zaten birçoğunun soyu tehlike altında. Şekil olarak diğer çekirge türlerinden biraz farklıdır. Yaşadıkları yerler biraz daha yüksek yerlerdir. Dağlık bölgeleri tercih ediyorlar. Gördüğümüz çekirge ise Mardin'in Midyat ilçesinde çekilmiş. Bu çekirgelere zarar vermeyelim" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mardin'de nadir görülen yamyam tombul çekirge tehlike altında - Son Dakika


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