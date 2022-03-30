Mardin'de Neşet Ertaş'ı anma gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de Neşet Ertaş'ı anma gecesi düzenlendi

30.03.2022 15:18
Mardin'de Neşet Ertaş'ı anma gecesi düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi" düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi" düzenledi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşlet Daire Başkanlığı, sazı, sözü ve duruşuyla herkesin gönlünde taht kurmuş Türk halk müziği ozanlarından Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen programa, yoğun ilgi gösterildi.

Yazar Sinan Yağmur "Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş" olarak kaleme aldığı kitabından hareketle Neşet Ertaş'ın hayat serüvenini, sevdasını, sazını ve aramızdan ayrılışını anlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Akademisi müzisyenleri ve Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Ertaş'ın türküleri seslendirildi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Neşet Ertaş, Turizm, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de Neşet Ertaş'ı anma gecesi düzenlendi - Son Dakika
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