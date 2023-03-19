Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar

19.03.2023 17:35

Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Nevruz kutlamaları sırasında maskeli terör yandaşı kişiler, bölücü terör örgütü PKK paçavrası açtılar.

Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Nevruz kutlamaları sırasında maskeli terör yandaşı kişiler, bölücü terör örgütü PKK paçavrası açtılar.

Mardin'de baharın gelmesiyle birlikte Nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalar ilk olarak Kızıltepe ilçesinde yapıldı. Kutlama için Kızıltepe Otogar Meydanı'na sahne kuruldu. HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın da konuşmacı olduğu etkinlikte, kurulan sahne üzerine çıkan ve kalabalık arasında bulunan maskeli terör örgütü yandaşları, PKK paçavrası açarak slogan attı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Mardin'de Nevruz kutlamasında skandal görüntüler! HDP'li Günay'ın da katıldığı etkinlikte PKK paçavrası açtılar Mardin'de Nevruz kutlamasında skandal görüntüler! HDP'li Günay'ın da katıldığı etkinlikte PKK paçavrası açtılar Cırcıp Dere'sinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor Cırcıp Dere'sinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

Kızıltepe, Mardin, PKK, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Sivasspor'dan rahat galibiyet! Ankaragücü ateşle oynuyor
18:31 Gazetecilerden depremin vurduğu Hatay'a ziyaret! AK Partili Yayman çalışmalar hakkında bilgi verdi
18:26 Ahlatlı köyünün belediyeye geçmesi için yapılan referandumdan "Hayır" çıktı
18:05 Son dakikalarda gol düellosu! Karagümrük-Başakşehir maçı nefes kesti
17:58 Fenerbahçe için maç kabus gibi başladı
17:36 Ronaldo'nun tepkisine dikkat! Al Nassr maçında çekilen şut dalga konusu oldu
17:28 Malatya ve Elazığ şimdi de sel ile boğuşuyor! Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
17:22 Ne olduysa devre arası oldu! Emre Belözoğlu'na kırmızı kart çıktı
16:59 Hava durumu sunucusu, canlı yayında baygınlık geçirerek yere yığıldı
16:56 Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2023 19:32:15. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement