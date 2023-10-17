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Mardin'de nişan töreni yapılan 2 küçük çocuğun anne ve babası gözaltına alındı - Son Dakika

Mardin'de nişan töreni yapılan 2 küçük çocuğun anne ve babası gözaltına alındı

Son Güncelleme: 17.10.2023 09:42

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaşta nişan töreni yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı. Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde nişan töreni yapılan 2 küçük çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mardin'de beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için aile arasında yapılan nişan töreni infial yarattı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Mardin'de nişan töreni yapılan 2 küçük çocuğun anne ve babası gözaltına alındı

ANNE VE BABALARI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'de nişan töreni yapılan 2 küçük çocuğun anne ve babası gözaltına alındı

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti. Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Mardin'de nişan töreni yapılan 2 küçük çocuğun anne ve babası gözaltına alındı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de nişan töreni yapılan 2 küçük çocuğun anne ve babası gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de nişan töreni yapılan 2 küçük çocuğun anne ve babası gözaltına alındı - Son Dakika
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