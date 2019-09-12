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Mardin'de 'nitelikli çalışanlar' tescilleniyor

1 saat önce

MARDİN (İHA) – Mardin'de Mahir Eller Projesi kapsamında mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri verildi.

Mardin'de 'nitelikli çalışanlar' tescilleniyor, System.String[]

MARDİN (İHA) – Mardin'de Mahir Eller Projesi kapsamında mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri verildi.


Mardin'de Mahir Eller Projesi kapsamında mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazananlar belgelerini MTSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, MYK Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri AŞ Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban ve UGETAM Belgelendirme Müdürü Erhan Öztürk'ün elinden aldı.


DİKA konferans salonunda düzenlenen törende konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, iş dünyasının en önemli sıkıntılarından birisinin nitelikli elemana ulaşabilmek olduğunu söyledi. Tutaşı, Mardin'de Mahir Eller Projesi ile nitelikli elemanları belgelendirerek tescillenmelerine katkı sağladıklarını ifade etti.


MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya da, mesleki yeterlilik belgesinin verimli ve kaliteli üretim için önemine dikkat çekti. Ordukaya, "Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla, tarafsız, tutarlı, adil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenleniyor. Mesleki yeterlilik durumu son yıllarda ön plana çıksa da bizim için çalışma hayatına sunduğumuz ilk hizmetimiz ülkemizi de mesleki standartların belirlenmesidir. Bugüne kadar 8 bin 900 meslek standardı yayımlanmıştır. Ülkemizde binlerce meslek uygulanıyor. Bu mesleklerin yazılı tanımları 2006 yılı öncesinde bulunmuyor. Ülkemiz haricinde mesleki yeterlilik belgesi uluslararası platform da geçerli olması. Bu kapsamda kayıt dışının da önüne geçiliyor olması önemli. Yetkilendirdiğimiz kuruluşlar denetime tabi ve sınavlar kayıt altına alınıyor. Bugüne kadar 725 kişi civarında kişi mesleki yeterlilik formu aldı. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmelerde mesleki yeterlilik belgesi alan çalışanların belge almayanlara oranla daha az iş kazası yaşadığını da görüyoruz. İş kazalarının en aza indirilmesi kapsamında çalışmalar devam edeceğiz" diye konuştu.


Konuşmacıların ardından Mardin'de mesleki yeterlilik belgesi kazanmaya hak kazananlara belge taktimi protokol üyeleri tarafından yapıldı.


Mahir Eller Projesi kapsamında bugüne kadar Mardin'de bin 548 kişinin mesleki yeterlilikleri belgelendi. - MARDİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Merkez Yürütme Kurulu, Erhan Öztürk, Mardin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:26 Kaynak: İHA
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