Son Dakika Haberleri: Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı
Son Dakika Güncel Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı

Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı

7 saat önce

Mardin'in Mazıdağ ilçesinde öğrenci servis aracının tıra çarpması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı, System.String[]

Mardin'in Mazıdağ ilçesinde öğrenci servis aracının tıra çarpması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 72 AR 892 plakalı okul servis aracı, Mardin- Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak Mahallesi yakınlarında önünde seyir eden 46 D 6620 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 13 öğrenci ile servis aracı sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Mazıdağ'daki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı Mardin'de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı Kaçak öğrenci servislerine dikkat! Oda başkanından 'L' uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:30:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]