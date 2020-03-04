Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, "Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi" kapsamında öğrencilere geri dönüşüm tesisi gezdirildi.

Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gönül Elçileri tarafından Mardin'de yürütülen proje kapsamında Midyat ilçesinin Yayvantepe Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşüm tesisi gezme fırsatı buldu.

Bir geri dönüşüm tesisini ziyaret eden öğrenciler yürütülen çalışma ile ilgili bilgi aldı.

Tesis yetkilileri, toplanan malzemelerin geri dönüşüm süreci ile ilgili bilgilendirdikleri öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Program, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın hediyelerinin öğrencilere takdim edilmesiyle sona erdi.