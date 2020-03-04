Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi - Son Dakika

Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, "Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi" kapsamında öğrencilere geri dönüşüm tesisi gezdirildi.

Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, "Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi" kapsamında öğrencilere geri dönüşüm tesisi gezdirildi.

Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gönül Elçileri tarafından Mardin'de yürütülen proje kapsamında Midyat ilçesinin Yayvantepe Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşüm tesisi gezme fırsatı buldu.

Bir geri dönüşüm tesisini ziyaret eden öğrenciler yürütülen çalışma ile ilgili bilgi aldı.

Tesis yetkilileri, toplanan malzemelerin geri dönüşüm süreci ile ilgili bilgilendirdikleri öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Program, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın hediyelerinin öğrencilere takdim edilmesiyle sona erdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü
Son dakika: Yunan güvenlik güçleri sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:00:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]