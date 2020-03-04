Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi - Son Dakika

Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi kapsamında öğrencilere geri dönüşüm tesisi gezdirilerek süreç hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

Mardin'de öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi kapsamında öğrencilere geri dönüşüm tesisi gezdirilerek süreç hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.


Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gönül Elçileri Mardin'de yürütülen Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi kapsamında Midyat ilçesi Yayvantepe Ortaokul öğrencileri, geri dönüşüm tesislerini görme fırsatı buldu. Öğrenciler, proje kapsamında Haşimoğlu Geri Dönüşüm Tesisini ziyaret ederek, geri dönüşüm süreci ile ilgili bilgi aldı.


Tesisin yetkilileri, geri dönüşüm kağıt, plastik, kimyasal elektrik elektronik ve her türlü atık maddenin toplanma aşaması, tesise getirilme aşaması, temizleme, eritilmesi ve benzeri evreleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Yetkililere merak ettikleri konular hakkında soru soran öğrenciler, aldıkları cevaplardan dolayı yetkililere teşekkür etti.


Geri dönüşüm tesisini gezen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi kapsamında, doğaya, yaşama ve çevreyle ilgili sisteme daha duyarlı olmaları sağlandı.


Program, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın hediyelerinin öğrencilere takdim edilmesiyle son buldu. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:19 Kaynak: İHA
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