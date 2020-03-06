Mardin'de öğrenciler İdlib şehitleri için hatim indirdi - Son Dakika
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Mardin'de öğrenciler İdlib şehitleri için hatim indirdi

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için hatim indirdi.

Mardin'de öğrenciler İdlib şehitleri için hatim indirdi, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için hatim indirdi.


İbrahim Özmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İdlib'de şehit olan Mehmetçiği unutmadı. Okulun mescidinde hilal şeklini alan öğrenciler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indirdi. İndirilen hatimden sonra ellerini semaya kaldıran öğrenciler, İdlib'de görevde olan Mehmetçiğin ailelerine sağ salim dönmesi için dua etti. Velit Ahmet adlı öğrenci, "Şuanda okulun mescidinde İdlib'de şehit olan askerlerimizin ruhları için hatim okuyoruz. İdlib'de görev başında olanların da Allah yardımcıları olsun" dedi.


Yara Yunus ise, "Şuanda İdlib şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuduk. İnşallah Allah kabul eder" diye konuştu.


"Öğrencilerimizin duyarlılığı bizi memnun etti"


Öğrencilerin duyarlılığından dolayı memnun olduklarını ifade eden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mevlan Taşkın, şehitlere olan minnettarlıklarını dile getirmek için çocuklarla program yaptıklarını söyledi. Taşkın, "Çocuklarımız bu konuda çok duyarlı davrandılar. Gerçekten de istekli oldular, herkes okumak istedi. Allah'tan aziz şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını istiyoruz ve yakınlarına da sabır diliyoruz. Allah razı olsun, çocuklarımızın bu noktada duyarlılığı bizi mutlu etti" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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