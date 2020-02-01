Mardin'de öğrenciler yarı yıl tatilinde buz pistine akın etti - Son Dakika
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Mardin'de öğrenciler yarı yıl tatilinde buz pistine akın etti

20 dakika önce

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda 3. kez kurduğu Buz Pateni Pisti'ne yarı yıl tatilinde öğrencilerin yoğun ilgisi devam ediyor.

Mardin'de öğrenciler yarı yıl tatilinde buz pistine akın etti, System.String[]

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda 3. kez kurduğu Buz Pateni Pisti'ne yarı yıl tatilinde öğrencilerin yoğun ilgisi devam ediyor.


2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini 17 Ocak'ta geride bırakan öğrenciler. Dönemin yorgunluğunu atmak için yarı yıl tatilinde çeşitli aktivilere katıldı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin daha güzel vakit geçirmesi için Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda 3. kez Buz Pateni Pisti kurdu. Öğrenciler aileleriyle birlikte yarı yıl tatilinde buz pistine akın etti. Ücretsiz bir şekilde buz pistinde kayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.


Arkadaşları ile birlikte buz pistine gelen Kızıltepe Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerden Beril Tuana Çapras, "Okulda yoğun bir dönemi geride bıraktık. Bütün bir sezonun yorgunluğunu atmak için ben de patenlerimi alarak buz pistine geldim" dedi. - MARDİN

Anadolu Lisesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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