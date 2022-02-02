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Öğrenciler yarıyıl tatilini sanatla geçiriyor - Son Dakika

Öğrenciler yarıyıl tatilini sanatla geçiriyor

02.02.2022 15:53

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde yarıyıl tatilini değerlendiren öğrenciler, yeteneklerini keşfediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde yarıyıl tatilini değerlendiren öğrenciler, yeteneklerini keşfediyor.

Merkez Artuklu ilçesinde bulunan akademide açılan atölyelerde ilk, orta ve lise öğrencilerine kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı alanlarda eğitimler veriliyor.

Alanında uzman eğitimcilerden halk dansları, spor, müzik, bağlama, hat, ebru, kara kalem gibi kurslarda eğitim gören öğrenciler, hem öğreniyor hem de yeteneklerini keşfedip geliştiriyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, öğrencileri ziyaret ederek, onlara başarı diledi.

Öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler veren Demirtaş, AA muhabirine, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların yarıyıl tatilinde daha iyi vakit geçirmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda sanat akademisinde çocukların kendi yeteneklerine göre sanatla buluştuklarını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Kurslarımızda yavrularımızın odaklanma, ince motor ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Çocuklarımız ve ailelerimiz ciddi anlamda ilgi gösterdiler. Onun için ailelere, çocuklarını böyle güzel bir yerde bizlerle buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Mardin bir kültür şehri, medeniyetlerin buluşma noktası. Çocuklarımızı da sanatla buluşturuyoruz."

Öğrenciler yarıyıl tatilini sanatla geçiriyor
Öğrenciler yarıyıl tatilini sanatla geçiriyor
Öğrenciler yarıyıl tatilini sanatla geçiriyor

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu, Mardin, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler yarıyıl tatilini sanatla geçiriyor - Son Dakika


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