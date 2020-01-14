Mardin'de öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika

Mardin'de öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında kırsal mahalledeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtımına başladı.

Mardin'de öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında kırsal mahalledeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtımına başladı.


Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalarına sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri, Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında kırsal mahallelerde okuyan öğrencilerin üşümemesi için atkı, bere ve eldiven dağıtımına başladı. Proje kapsamında Mardinmasa ekipleri, Derik ilçesi Ahmetli ve Hayırlı mahallelerindeki minik öğrencileri ziyaret ederek Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın kendilerine hediye olarak gönderdiği atkı, bere ve eldiveni takdim etti. Hediyelerini alan minik öğrenciler, gözlerinde ki mutluluk ve yüzlerinde ki sevinçle, Vali ve Başkan Amcaları Mustafa Yaman'a teşekkür etti.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven hediye etmeye başladıklarını söyledi. Şehir genelinde çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmamak için gece gündüz demeden çalışmalara hız verdiklerini belirten Vali Yaman, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı Mardinmasa birimimizle hayata geçirdiğimiz 38 sosyal sorumluluk projesi ile şehir genelindeki hemşehrilerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Soğuk kış gününde minik öğrencilerimizi ısıtan Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında atkı, bere ve eldivenden oluşan hediye paketini çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluklarını görünce bizim de mutluluğumuz ve sevincimiz artıyor. Öğrencilerimiz her şeyin en güzeline layık. Belediyemizin imkanlarını onlar için kullanmaya devam edeceğiz" dedi. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]