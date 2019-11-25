Son Dakika Haberleri: Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi
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Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi

7 saat önce

Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi, System.String[]

Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezinde, "Sağlıklı Yaşam ve Ergenlik" semineri düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Başak Tezel, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Tuba Esra Sahlar ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanı Mehtap Bingül öğrencileri kişisel bakım, sağlıklı yaşam önemi ve ergenlik konuları üzerinde bilgilendirdi.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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