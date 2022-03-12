Mardin'de öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı - Son Dakika
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Mardin'de öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı

12.03.2022 11:34
Mardin'de öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı

Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği tarafından bir okulda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği tarafından bir okulda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Derneğin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı.

Etkinliğe, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

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Demokrasi, 15 Temmuz, Terör, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı - Son Dakika
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