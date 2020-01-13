Mardin'de öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon konferansı - Son Dakika
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Mardin'de öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon konferansı

7 saat önce

Mardin Valiliği Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sınavlara girecek olan öğrencilere yönelik sınav kaygısı ve motivasyon konferansı düzenlendi.

Mardin'de öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon konferansı, System.String[]

Mardin Valiliği Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sınavlara girecek olan öğrencilere yönelik sınav kaygısı ve motivasyon konferansı düzenlendi.


Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sınavlara hazırlanan ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon artırmak amacıyla "Sınav Kaygısı ve Motivasyon" konulu konferans düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Yazar, Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba konuşmacı olarak katılırken öğrenciler konferansa yoğun ilgi gösterdi.


Başarının sırrı hakkında öğrencilere püf noktalar veren Akbaba, aile-evlat ilişkileri, ders çalışma metotları, sınav kaygısının nasıl aşılacağı, telefon ve internet zararları gibi gençlerin ilgisini çekecek birçok konuya değindi. Sınava hazırlık dönemine ilişkin öğrencilere önemli bilgiler veren Akbaba, "Elbette kaygılarımız olacak, kaygılarımız bizi başarıya götürecek düzeyde kalmamalıdır. Aşırı kaygı sizleri başarısızlığa götürür. Kaygı sizi düzenli çalışmaya sevk etmelidir. Önemli olan kaygısız, vurdum duymaz olamayın, en kötüsü de kaygısız olmaktır. Sınavlarda başarılı olabilmek için kendinizi motive edeceksiniz. Motivasyonunuzu bozacak duygu ve düşüncelerden kendinizi arındıracaksınız. Kaygı bilende vardır. Bilmeyenin zaten kaygısı yoktur. Gençler daha bilinçli artık. Gençlerin bilinçsiz olması konusunda büyükler yanılıyor. Artık okula ve çevreye daha duyarlı gençler var" dedi.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a, gençlere yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akbaba, şunları söyledi:


"Mardin'e her gelişimizde değişimi, şehrin fiziki duruşunda, ruhundaki duruşunda görebiliyoruz. Gün gittikçe dolu dolu salonlarda programlar yapılması çok değerli bir duruş. İnşallah Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının bu gayretleri devam ettikçe daha da güzel şeyler olacak. Mardin güzel bir şehir".


Konferans, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman tarafından öğrencilere hediye edilen kitapların Akbaba tarafından imzalanmasıyla son buldu. - MARDİN

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
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