Öğrencilere ücretsiz deneme sınavı - Son Dakika
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Öğrencilere ücretsiz deneme sınavı

21.04.2022 10:24

Mardin'de 412 okulda eş zamanlı gerçekleştirilen deneme sınavına 29 bin 145 öğrenci katıldı.

Mardin'de 412 okulda eş zamanlı gerçekleştirilen deneme sınavına 29 bin 145 öğrenci katıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla deneme sınavı yaptı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu'nda sınav öncesi öğrencileri ziyaret ederek, onlara başarılar diledi.

Demirtaş, Mardin'de öğrencilerin sosyal, kültürel ve eğitsel olarak kapasitelerini güçlendirmek için çalışmalara tüm hızla devam ettiklerini belirterek, öğrencilerin sınav heyecanlarını yenmeleri açısından önemli ve değerli bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bu kapsamda yaklaşık 30 bin öğrenciye ikinci kez ücretsiz deneme sınavı yaparak eğitimlerini katkı sunmak istediklerini aktaran Demirtaş, "Çocuklarımızın gireceği sınavlarda başarılı olmalarını amaçlıyoruz. Onların başarılarını artırmak istiyoruz. LGS ve YKS'de çocuklarımız daha başarılı olmaları için sınavlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere ücretsiz deneme sınavı
Öğrencilere ücretsiz deneme sınavı
Öğrencilere ücretsiz deneme sınavı
Öğrencilere ücretsiz deneme sınavı

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BAHÇELİEVLER'DE 6400 ÖĞRENCİ TYT DENEME SINAVINA GİRDİ BAHÇELİEVLER'DE 6400 ÖĞRENCİ TYT DENEME SINAVINA GİRDİ Bahçelievler'de TYT deneme sınavı heyecanı Bahçelievler'de TYT deneme sınavı heyecanı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Öğrencilere ücretsiz deneme sınavı - Son Dakika
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