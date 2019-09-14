Mardin'de öğrencilere yardım
1 saat önce
Mardin'in Savur ilçesinde 350 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:22 Kaynak: AA
Mardin'in Savur ilçesinde 350 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.
Almanya'da yaşayan Hasan Yavuz, Üçkavak İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören 350 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.
Hayırsever gurbetçi tarafından gönderilen kırtasiye malzemeleri, öğrencilere dağıtıldı.
Okul Müdürü Bekir Aytış ve öğrenciler, yardımlarından dolayı Yavuz'a teşekkür etti.
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