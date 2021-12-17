Üye Girişi
Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

17.12.2021 13:41
Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kasımiye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdunda "Biz Bize Moral Akşamları" etkinliği düzenlendi.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kasımiye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdunda "Biz Bize Moral Akşamları" etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmeleri, beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri, arkadaşlık ve kardeşlik duygularını geliştirebilmeleri amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendirildi.

Programa, Yurt Müdürü Sedat Durmaz, yurt personeli ve öğrenciler katıldı.

Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

Kredi Yurtlar Kurumu, gençlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:52 Son dakika: Dolara 5. müdahale
13:45 İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor
13:44 Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir
13:40 Son Dakika: Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 17 seviyesini geçerek tarihi zirvesini yeniledi
13:37 Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek
13:35 Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!
13:32 Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te
13:30 Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik geliyor
13:26 Ehliyet alacaklar dikkat! Binlerce sürücü adayını etkileyecek devrim niteliğinde değişiklik
13:15 Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı!
Son dakika: Dolara 5. müdahale Son dakika: Dolara 5. müdahale         
13:53
İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor         
13:45
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın         
12:11
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 14:00:23. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement