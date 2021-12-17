Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kasımiye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdunda "Biz Bize Moral Akşamları" etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmeleri, beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri, arkadaşlık ve kardeşlik duygularını geliştirebilmeleri amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendirildi.

Programa, Yurt Müdürü Sedat Durmaz, yurt personeli ve öğrenciler katıldı.