Mardin'de öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde yaptığı resimler sergilendi - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde okuyan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde yaptıkları resimler sergilendi.

MAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Resim Topluluğunun desteğiyle hazırlanan, Dr. Öğretim Üyesi Rebuar Rezzak İge'nin koordinatörlüğünde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında düzenlenen sergide, 37 resim yer alıyor.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak salgın sebebiyle uzun süre eğitimleri online olarak sürdürdüklerini söyledi.

Sergide sadece resim sanatını değil, süreç içerisinde verdikleri uzaktan eğitimin başarılı yansımalarını da gördüklerini belirten Özcoşar, online eğitim sürecinin verimli geçtiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Özcoşar, "Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülküf Kara ise, mekan, çizgi, beden ve sanat ekseninde sergilenen çalışmaların Mardin'e ve üniversiteye yeni bir sanatsal soluk getirdiğini aktardı.

Sergi, 7 Aralık'a kadar açık kalacak.