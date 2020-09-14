Mardin'de okul inşaatı çöktü: 5 işçi yaralandı - Son Dakika

Mardin'de okul inşaatı çöktü: 5 işçi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul inşaatında meydana gelen çökme sonucu 5 işçi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul inşaatında meydana gelen çökme sonucu 5 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Akziyaret Mahallesi'nde bulunan okul inşaatından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı beton dökümü yapıldığı esnada çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise enkaz altında kalan 5 işçi çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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