Mardin'de okul müdürü, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika

Mardin'de okul müdürü, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı

27.05.2021 10:21
Mardin'de okul müdürü, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul müdürü Sadettin Cevheroğlu ile arkadaşları, yol kenarında başı bidona sıkışan köpeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul müdürü Sadettin Cevheroğlu ile arkadaşları, yol kenarında başı bidona sıkışan köpeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Kızıltepe'ye bağılı kırsal mahalle Hocaköy yakınlarında araçlarında seyir halinde olan Derik Samsung Kovanlı İlk ve Ortaokulu Müdürü Sadettin Cevheroğlu ile arkadaşları yol kenarında başı bidona sıkışan bir köpek gördü. Cevheroğlu ve arkadaşları araçtan inerek köpeğe doğru koştu. Cevheroğlu köpeğin kafasını uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı bidondan kurtardı. Kurtulan köpek kaçarak buğday tarlalarının arasından kayboldu.

Köpeğe hayat veren müdahaleyi anlatan Cevheroğlu, "Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy civarında seyir halindeyken kafasında bidonla koşan köpeğe rastladım. Şoför arkadaş o esnada hemen durdu. Biz hızlı bir şekilde araçtan inerken köpek bizi fark etti ve bizden uzaklaşmaya çalıştı. Biz köpeğin peşinden koşarken köpek buğday tarlasına doğru girdi. Arkadaşımla beraber köpeği buğday tarlasında yakaladık. Onu birlikte buğday tarlasından yola taşıdık. Bidonu kafasından köpeğe zarar vermeden çıkarmaya çalıştık. İlk etapta başarı olamadık. Hatta arkadaşla bunu veteriner hekime götürelim diye düşünürken arkadaşım bidonu kesmek için bıçak çıkardı. Bidonun ağız kısmı sert plastikten yapıldığı için bıçak bidonu kesmedi. O esnada arkadaşım araçtan pense almaya gitti. Ben o esnada bidonla uğraşırken köpek de biraz çırpındı. O anda köpek biranda bidondan kurtuldu. Köpek bidondan kurtulur kurtulmaz bizden uzaklaşmaya çalıştı. Köpek bizden 50 metre gittikten sonra sanki bir teşekkür edasıyla bize bakıyordu. Hayvanlara merhamet etmek gerçekten de insanlara merhamet etmek kadar değerlidir. Bu bilinçle olmamız lazım" dedi. - MARDİN

Mardin'de okul müdürü, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı
Mardin'de okul müdürü, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı
Mardin'de okul müdürü, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mardin'de okul müdürü, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika


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