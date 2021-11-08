Mardin'de okul öğrencilerine şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir ortaokulda öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı.

Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir, Barış Pınarı Harekatı Gazisi Uzman Çavuş İbrahim Arı ve Kuzey Irak Pençe 2 Operasyonu Gazisi Uzman Çavuş Bayram Kale'nin katılımı ile öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı. Seminer sonrasında öğrencilere kitap dağıtıldı. Dernek olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında pandemi öncesi okullarda yaptıkları etkinliklere devam ettiklerini bildiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, "Bugün Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu'ndaydık. Gazilerimize birlikte buradaki çocuklarımıza şehitlik, gazilik, vatan sevdası, bayrak sevdası ve ülkenin öneminin ne olduğunu vurgulamak için biz buradaydık. Bu sosyal sorumluluk projesi bütün ulaşabildiğimiz okullarımızda, merkez okullarımızda, köy okullarımıza ulaşabildiğimiz bütün okullarda icra edeceğiz. Okul müdürüme, müdür yardımcılarına, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Gazilerimize beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanımız ve gazilerimizden Allah razı olsun şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz şeklinde sözlerine başlayan Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sıraç Er, "Allah razı olsun daima çocuklarımıza şunu öğretmeye çalışıyoruz. Güçlü bir ülke, güçlü insanlar demektir. Biz ancak şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde bu eğitim ortamını bulabiliyoruz. Bugün bu ortamı bulabildiğimiz için ne mutlu bize. Hem başkanımız hem gazilerimize çok teşekkür ediyoruz. Burada bizim amacımız şu, çocuklarımız ne kadar değerlerine sahip olurlarsa bu vatanı, bu milleti, bu bayrağı o kadar sahiplenecekler. Yarına daha sağlam adımlarla gideceğiz. Biz İmam Hatip Ortaokulu olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir okuluz. İnşallah başkanımızla yaptığımız sözlü protokolle bunu devamı gelecek. Çocuklarımıza daha iyi, daha güzel ve daha bilinçli bireyler olmalarının yolunu hep birlikte açacağız inşallah" diye konuştu.