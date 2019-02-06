Son Dakika Haberleri: Mardin'de Okul Servisleri Denetlendi

Mardin'de Okul Servisleri Denetlendi

1 saat önce

Mardin'de okul servislerine yönelik denetimlerde 50 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

Mardin'de Okul Servisleri Denetlendi, System.String[]
Mardin'de okul servislerine yönelik denetimlerde 50 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri ekiplerince, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla, okul servis araçlarına yönelik denetleme yaptı.

İl genelinde 21 ekip ve 38 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde,50 araç sürücüsüne 14 bin 25 lira ceza uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:41 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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