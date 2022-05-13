Okullar arası "Kürtçe Şiir Okuma Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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Okullar arası "Kürtçe Şiir Okuma Yarışması" düzenlendi

13.05.2022 14:03

Mardin'de ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Kürtçe Şiir Okuma Yarışması"nda Kürt şairlerin şiirleri seslendirildi.

Mardin'de ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Kürtçe Şiir Okuma Yarışması"nda Kürt şairlerin şiirleri seslendirildi.

Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından seçmeli Kürtçe dersinin okullarda okutulmasıyla dile yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il genelindeki ortaokul öğrencilerini yönelik Kürtçe Şiir Okuma Yarışması düzenlendi.

Okulun konferans salonunda yapılan yarışmaya, 27 okuldan öğrenciler katıldı, 8 okul finalde yarıştı.

Jüri üyeleri tarafından belirlenen şiirleri seslendiren öğrencilerden Lorin Janya Yılmaz birinci, Büşra Tayan ikinci ve Elif Karaaslan üçüncü oldu.

Okul Müdürü Tarık Yılmaz, yaptığı açıklamada, seçmeli Kürtçe dersinin okullarda okutulmasına dikkat çekmek için yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin jüri üyeleri tarafından Fekiye Teyran, Ahmedi Hani, Melaye Ciziri ve Melaye Bateyi gibi Kürt şairlerinin şiirlerini seslendirdiğini kaydeden Yılmaz, "Gençlerimiz bu şiirleri ezberlediler ve sahneye çıktılar. Öğrencilerimiz çok istekli ama ilk defa olması hasebiyle çocuklarımız heyecanlandı. 27 okulumuz katıldı. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha fazla yarışmacının katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, dereceye giren öğrencileri ödüllendireceklerini kaydetti.

Yarışmada birinci olan Yılmaz ise ailesinin desteğiyle yarışmaya girdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğrenci Tayan da ana dillerinde şiir okumanın gururunu yaşadığını belirterek, benzer yarışmaların olmasını diledi.

Elif Karaaslan da öğretmenlerinin desteğiyle katıldığı yarışmada üçüncü olduğunu belirterek, "Heyecanlıyım, sevinçliyim ve çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okullar arası Kürtçe Şiir Okuma Yarışması düzenlendi
Okullar arası Kürtçe Şiir Okuma Yarışması düzenlendi
Okullar arası Kürtçe Şiir Okuma Yarışması düzenlendi
Okullar arası Kürtçe Şiir Okuma Yarışması düzenlendi

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Kaynak: AA

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