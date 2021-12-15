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Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi - Son Dakika

Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi

15.12.2021 20:25

Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi Mardin'de bugün 2 okulda açılışı yapılan kütüphanelere, Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın ismi verildi.

Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi

MARDİN - Mardin'de bugün 2 okulda açılışı yapılan kütüphanelere, Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın ismi verildi.

Mardin'de 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında 440 kütüphaneden 297'sinin açılışı gerçekleştirildi. Sosyal Bilimler Lisesi'nde bulunan kütüphaneye Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın ve bir diğer okuldaki kütüphaneye ise Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın ismi verildi. Açılış programına Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Özel Harekat Şube Müdürü Raif Dinçer ve şehit aileleri katıldı.

"Hedefimiz Artuklu'daki 100 okula kütüphane kazandırmak"

Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında kütüphane açılışı gerçekleştirdiklerini kaydeden Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, "Şehit Vedat Kaya İlkokul ve Ortaokulu'ndayız. Hem öğretmenlerimizle, öğrencilerimize hem de şehidimizin çok kıymetli yakınlarıyla okulumuza kütüphanemizi kazandırdık. Çocuklarımız, genç yavrularımız istifade edecekler. Bugün bu yaptığımız ikinci açılış. Bir önceki açılışımız Sosyal Bilimler Lisesi'ndeydi. Bugün toplamda 4 tane kütüphane açılışımız oldu. Bir hafta içerisinde Artuklu ilçemizde yaklaşık 30 kütüphane açmış olacağız. Hedefimizde inşallah en kısa sürede içerisinde toplam 100 okulumuza kütüphane kazandırmak. Ben bu vesile ile bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ebediyete intikal etmiş gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"2 kütüphaneye şehitlerimizin adını verdik"

Milli Eğitim Bakanlığının kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında Mardin'de 440 kütüphane yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, "Şu ana kadar bunun 297 tanesini bitirdik. 143 tanesi devam ediyor. İnşallah 10 gün içerisinde bütün kütüphanelerimizi çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında okullarımızda şehitlerimizin ismini yaşatmak istedik. Sosyal Bilimler Lisesi'nde Şehit Tufan Kansuva şehidimizin ismini, ayrıca Şehit Polis Vedat Kaya İlk ve Ortaokulu'na da Şehit Polis Vedat Kaya Kütüphanesi kurduk" diye konuştu.

Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, oğlunun adının hem okulda hem de kütüphanede yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi
Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi
Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi
Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi

Vedat Kaya, Mardin, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de okullarda açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi - Son Dakika
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