Mardin'de bir okulun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağıza getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de bir okulun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağıza getirdi

18.01.2023 18:07

Mardin'de bir okulun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağıza getirdi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Atatürk ilkokulunun çatısına çıkan çocuklar yaptıklarıyla yürekleri ağza getirdi.

Mardin'de bir okulun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağıza getirdi
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Atatürk ilkokulunun çatısına çıkan çocuklar yaptıklarıyla yürekleri ağza getirdi. Kızıltepe ilçesinde bulunan Atatürk ilkokulun da bir grup çocuktan biri çatıya çıkıp metrelerce yükseklikten sarktı kendini. Gruptaki diğer çocuklar ise okulun avlusunda bekledi. Kimliği belirlenemeyen çocukların okulun öğrencisi mi olduğu, yoksa dışarıdan okulun çatısına ve avlusuna girenler olduğu belirlenemedi. Çocukların ölümle burun buruna gelme hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Mardin'de bir ilkokulda korku dolu anlar: Küçük çocuklar resmen ölüme meydan okudu Mardin'de bir ilkokulda korku dolu anlar: Küçük çocuklar resmen ölüme meydan okudu Mardin'de hakim olan 3 dil, düşünce yapısını ve hayal gücünü geliştiriyor Mardin'de hakim olan 3 dil, düşünce yapısını ve hayal gücünü geliştiriyor OKUL ÇATISINDAN PENCERELERE TUTUNARAK İNEN ÇOCUK KAMERADA OKUL ÇATISINDAN PENCERELERE TUTUNARAK İNEN ÇOCUK KAMERADA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de bir okulun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağıza getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:31 Mardin'de bir ilkokulda korku dolu anlar: Küçük çocuklar resmen ölüme meydan okudu
17:48 Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı
17:50 Türkiye Kupası'nda olay kavga! Emre Belözoğlu ve Pirlo birbirine girdi
17:25 Horoz dövüşünde akılalmaz olay! İki kişi feci şekilde hayatını kaybetti
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti! Peki seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek?
17:00 Milyonlarca dolarlık sözleşme imzalandı! Bir ülke daha Türkiye'den Bayraktar TB2 alıyor
17:03 Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı
16:50 Beşiktaş'tan şaşırtan Aboubakar açıklaması! Kafalar karıştı
16:48 Yargıtay Başkanı'ndan İmamoğlu davası hakkında dikkat çeken açıklama: Dosya belki buraya hiç gelmez
16:42 Kocaeli'de trans bireyin şüpheli ölümünde tutuklu sevgili hakim karşısında: Nefes'in cinsiyet değiştirdiğini bilmiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2023 19:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de bir okulun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağıza getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement