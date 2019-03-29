Mardin'de Okulun Üçüncü Katındaki Pencereden Düşen Öğrenci Yaralandı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir okulda dengesini kaybederek, üçüncü kattan düşen lise öğrencisi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir okulda dengesini kaybederek, üçüncü kattan düşen lise öğrencisi yaralandı.
Nusaybin Anadolu Lisesinde 11. sınıfta eğitim gören Z.K, okul binasının üçüncü katında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada dengesini kaybederek pencereden düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Z.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin'deki özel bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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