Mardin'de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'de öldürülen 5 Irak vatandaşının bir tesisteki son görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün gece Artuklu- Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih(39), Waheda Haedar Jasim(63), Abdullah Saleh Mustafa(69), Chiman Shaheen Khalidve Ahmed Jalaladeen İbrahimhayatını kaybetti.Ölenlere ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıGüvenlik kamerası görüntülerine şahısların bir tesise girip yemek yedikten sonra 23.43'te ayrıldığı yansıdı.Öte yandan, Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada; olay ile ilgili olarak yapılan soruşturmada olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.