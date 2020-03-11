Mardin'de operasyonlar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de operasyonlar devam ediyor - Son Dakika

Mardin'de operasyonlar devam ediyor

6 saat önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde 'Bagok' kırsalında düzenlenen operasyonda, iki farklı sığınakta muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'de operasyonlar devam ediyor, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde 'Bagok' kırsalında düzenlenen operasyonda, iki farklı sığınakta muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde 'Bagok' kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başcı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda 2 farklı sığınakta gizlenmiş vaziyette teröristlere ait elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. - MARDİN

Jandarma, Komando, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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