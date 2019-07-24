Son Dakika Haberleri: Mardin'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Mardin'de orman yangını

10 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mardin'de orman yangını, System.String[]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Mazıdağı Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sündürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğünün TOMA aracı ile vatandaşlara ait traktörler de destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında, 10 Nisan Polis Hatıra Ormanı'nın da içinde bulunduğu yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Manisa'da korkutan orman yangını Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:04:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]