Mardin'de OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin'de OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

02.12.2020 18:45
Mardin'de OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında 2020 yılının son Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında 2020 yılının son Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiğini anımsatarak, her alanda salgına karşı alınan tedbirlere ve kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi.

Bu olumsuz durumdan kurtulmak için herkesin üzerine düşeni yapması ve üretim aksamayacak şekilde tüm tedbirlere uyması gerektiğini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize de kapımız 7/24 açıktır. Mardin OSB'de devam eden yatırımlar var. Sanayicilerimizin önünü açmak temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Atacağımız adımları üretim ve istihdama yönelik belirliyoruz. 2. Organize Sanayi Bölgemiz de faaliyete geçmek üzeredir."

Toplantıya, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, OSB Başkan Vekili Nasır Duyan ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Yönetim Kurulu, Organize, Mardin, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


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