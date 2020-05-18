Mardin'de oteller iç turizmin açılması için gün sayıyor - Son Dakika

Mardin'de oteller iç turizmin açılması için gün sayıyor

Mardin'de seyahat acenteleri, oteller ile kent esnafı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarının ardından hazırlıklarını tamamlayarak iç turizmin başlaması için gün saymaya başladı.

Mardin'de oteller iç turizmin açılması için gün sayıyor, System.String[]

Mardin'de seyahat acenteleri, oteller ile kent esnafı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarının ardından hazırlıklarını tamamlayarak iç turizmin başlaması için gün saymaya başladı.


Tarihin yaşadığı şehir Mardin'de, yoğun misafir ağırlanan mart, nisan ve mayıs aylarında korona virüs salgın hastalığı nedeniyle sessizlik hakim oldu. Ziyaretçilerin yoğun olarak uğradığı tarihi Ulu Cami, Kasımiye Medresesi, Deyrul Zafaran Manastırı ve Dara Antik Kenti gibi tarihi ve doğal mekanlar uzun bir süre boş kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye'deki iç turizm için normalleşme sürecine ilişkin bir terslik olmaması halinde 28 Mayıs gibi başlanacağını ifade etmesi üzerine Mardin'de esnaflar, acente ve otel işletmecileri, kente gelecek olan ziyaretçiler için gün saymaya başladı.


"Kurallara bağlı kalarak turizm sezonunu açmak istiyoruz"


Bu yıl korona virüs nedeniyle turizm hareketlerinin tedbirler çerçevesinde sürdürülmesi üzerine Mardin'de esnaflar, oteller ve seyahat acenteleri tüm hijyen kurallarını kapsayacak şekilde hazırlıklarını tamamladı. Yapılacak olan denetim ve hijyen çalışmalarına gönüllü olarak katılacaklarını belirten Hamd Turizm Seyahat Acentesi sahibi Mehmet Hamdi Turgut, Kültü ve Turizm Bakanı Ersoy'un 28 Mayıs gibi iç turizmin, haziran ayında ise dış turizmin başlayabileceğini duyurması üzerine denetimlere ve uygulanacak olan eğitimlere, maske ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak kendilerinin de turizm sezonunu açmak istediklerini söyledi. Turgut, "Bizler tabi ki bunun farkındayız, nitekim her sene gelecek seneye bir şeyler katıyoruz. Mardin, Midyat ve çevre ilçelerimizde bulunan yerleşim yerlerinde bulunan, gün yüzüne çıkarılmış ama bilinmeyen, az bilinen tarihi noktaları değerli misafirlerimize sunmak ve tanıtmak istiyoruz" dedi.


"Haziran ayında kaldığımız yerden devam edeceğiz"


Büyük Mardin Otel Müdürü Murat Sarav da korona virüs ile ilgili otellerinde tedbir ve önlemleri ilk günden bu yana uyguladıklarını söyledi. Sarav, "Elimizden geldiği kadar toplu alanları kullanmamaya çalışıyoruz. Masa aralarına mesafe bırakmayı ve boşluk bırakmayı elimizden geldiği kadar insanların daha sağlıklı yaşamaları için çalışıyoruz. Asansörler, toplu alan ve toplu yemeklerde, açık büfelerde olsun organizasyonlara çözümümüz var. Her şey ile ilgili çözüm ürettik. Elimizden geldiği kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim çalıştığımız kültür turları var, onlarla diyalog içerisindeyiz. Kültür turları yapan işletmeler bir an önce kısıtlamanın kalkması istiyor. İnsanların talepleri doğrultusunda turlarını yapacaklar, onu süreç gösterecek ne gerektirir ne yapılır ve ne olacak bilmiyoruz? Şu an tamamen hazırız, hiçbir personelimizi işten çıkartmadık, sırasıyla izne ayırdık. Haziran itibariyle tüm personelimizi buraya çağırıp kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.


Kuyumcu Züheyr Özberk de, "Burada telkari sanatını icra ediyoruz. İnci ile yaptığımız takılarla inşallah misafirlerimizi bekliyoruz. Hayırlısıyla güzel günleri göreceğiz. Gelen turistlere de telkari ve işlenmiş sanatımızı sunacağız" şeklinde konuştu. - MARDİN

Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de oteller iç turizmin açılması için gün sayıyor - Son Dakika Ekonomi

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