Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı

21.05.2022 00:09
Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı

MARDİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bodrum katta bulunan kafeye girdi.

MARDİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bodrum katta bulunan kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza gece geç saatlerde Artuklu ilçesi, 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ve içinde müşteriler olan bodrum kattaki bir kafeye girdi. Ardından çöken tavanla birlikte enkaz altında kalan 2 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu belirtildi.

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin ön tarafının kafede içeri girmesiyle birlikte asma tavan çöküyor. Bu sırada müşteriler ile çalışanların panik içerisinde dışarıya kaçtıkları görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı
Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı
Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı
Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı
Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı
Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı - Son Dakika
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