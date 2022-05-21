MARDİN'DE OTOMOBİL İÇİNDE MÜŞTERİLER OLAN KAFEYE GİRDİ: 4 YARALI - Son Dakika
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MARDİN'DE OTOMOBİL İÇİNDE MÜŞTERİLER OLAN KAFEYE GİRDİ: 4 YARALI

21.05.2022 12:17

MARDİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bodrum katta bulunan kafeye girdi.

MARDİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bodrum katta bulunan kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza gece geç saatlerde Artuklu ilçesi, 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ve içinde müşteriler olan bodrum kattaki bir kafeye girdi. Ardından çöken tavanla birlikte enkaz altında kalan 2 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu belirtildi.

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin ön tarafının kafede içeri girmesiyle birlikte asma tavan çöküyor. Bu sırada müşteriler ile çalışanların panik içerisinde dışarıya kaçtıkları görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'DE OTOMOBİL İÇİNDE MÜŞTERİLER OLAN KAFEYE GİRDİ: 4 YARALI
MARDİN'DE OTOMOBİL İÇİNDE MÜŞTERİLER OLAN KAFEYE GİRDİ: 4 YARALI
MARDİN'DE OTOMOBİL İÇİNDE MÜŞTERİLER OLAN KAFEYE GİRDİ: 4 YARALI
MARDİN'DE OTOMOBİL İÇİNDE MÜŞTERİLER OLAN KAFEYE GİRDİ: 4 YARALI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MARDİN'DE OTOMOBİL İÇİNDE MÜŞTERİLER OLAN KAFEYE GİRDİ: 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARDİN'DE OTOMOBİL İÇİNDE MÜŞTERİLER OLAN KAFEYE GİRDİ: 4 YARALI - Son Dakika
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