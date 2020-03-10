Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dargeçit- Midyat yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 71 AAP 086 plakalı otomobil ile 06 DN 3332 plakalı hafif ticari araç, Sümer Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarken, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Dargeçit, Midyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:45 Kaynak: DHA
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