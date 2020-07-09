Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı kırsal Tepebağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurullah Çakar'ın (40) yönetimdeki 47 HE 040 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hacı Çin'in (33) kullandığı 63 E 9787 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sürücüler sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Hacı Çin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN