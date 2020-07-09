Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı


Kaza, ilçeye bağlı kırsal Tepebağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurullah Çakar'ın (40) yönetimdeki 47 HE 040 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hacı Çin'in (33) kullandığı 63 E 9787 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sürücüler sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Hacı Çin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin, Derik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:53 BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
21:12
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 02:36:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]