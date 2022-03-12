Mardin'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

12.03.2022 18:52
Mardin'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde otomobil ile minibüs çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde otomobil ile minibüs çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyü yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 07 AKN 554 Peugeot markalı otomobil karşı yönden gelen 22 FJ 852 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

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Otomobil, Minibüs, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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