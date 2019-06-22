Son Dakika Haberleri: Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre İpek Yolu'nda seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Abdulaziz Bakır (57) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Kaza sırasında savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Bakır'a müdahale etti.
Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Bakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:25 Kaynak: AA
İpek Yolu, Nusaybin, Mardin, Güncel
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