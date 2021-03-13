Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
13.03.2021 19:03
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandıEdinilen bilgiler göre, Dicle Mahallesi'nde Kadir A. idaresindeki 34 SN 7169 plakalı otomobil ile Ercan Ö. idaresindeki 35 ADV 505 plakalı motosiklet çarpıştı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Edinilen bilgiler göre, Dicle Mahallesi'nde Kadir A. idaresindeki 34 SN 7169 plakalı otomobil ile Ercan Ö. idaresindeki 35 ADV 505 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ikiye bölündü. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Kadir Ö. ağır yaralanırken otomobil sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay mahallinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından motosikletten yola sızan benzin itfaiye ekiplerince yıkandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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