Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

22.11.2020 22:58
Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tekir Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 YZ 0223 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 HV 631 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, traktör üzerinde bulunan 2 kişi ile otomobildeki 3 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulundukları yerden sıkışan 2 yaralı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

Nusaybin, Otomobil, Traktör, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika


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