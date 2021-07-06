Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Viranşehir-Kızıltepe kara yolunun Dedeman Kavşağı'nda, otomobil ve kum yüklü traktörün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde otomobilin kavşaktan dönmek isteyen traktörün römorkuna çarpma anı yer alıyor.

DÖte yandan kazada yaralanan ve Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Bünyamin (19) ve Büşra Akkaya (20) ile İlknur Abiç (18) ve Mehmet Bilen (24) tedavileri sürüyor.