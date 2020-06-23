Mardin'de otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Mardin'de otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek 2 kişi de yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Kızıltepe-Nusaybin karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 73 AK 473 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen vatandaşların da yardımıyla otomobilde sıkışan Erdal Babat (38), Fatma Babat (38) ve Sami Erol Babat (1) sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Babat yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Babat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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