Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Mardin'in Savur ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ve plakası bulunmayan otomobil, Kayacıklar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesine götürüldü.